Santacroce esalta Cajuste: "Ha tre grandi doti, grandissimo colpo in prospettiva!"

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Cajuste ha fisico, velocità e fa delle giocate tecniche grandiose. Come prospetto giovane è un grandissimo colpo quello del Napoli. Natan? Non lo si deve vedere come sostituto di Kim perché in circolazione calciatori come Kim non ce ne sono, perché stiamo parlando del difensore attualmente più forte al mondo. Il Napoli ha preso un gran giovane, con grandi doti fisiche, di carattere e di voglia, ma ha bisogno di crescere e di affinarsi. Il calcio italiano per i difensori non è semplice".