Santacroce: "Mertens? Solo un gioco delle parti. La sua volontà era restare a Napoli"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in merito alla questione rinnovo di Mertens e sulle vicende di casa azzurra: "Mertens? Penso che finora fosse solo un gioco delle parti, la sua volontà era di rimanere a Napoli e lo vedo nei gesti, nelle cose che fa: è legato alla città e speravo che potesse finire così.

Il Napoli potrebbe sperare ancora nell'Europa? Sì, e soprattutto giocarsi la Coppa Italia. Quello può far salvare la stagione.

Gara col Barcellona? Sai, quella se perdi non si può dire nulla. Le altre magari riesce a giocarsele di più. Sarà comunque dura, perché di solito il San Paolo ti dà spinta in più, ora a porte chiuse sarà dura. Difficile ma non impossibile".