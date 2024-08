Santacroce: “Non credo che a Verona vedremo Di Lorenzo in questa posizione”

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto a Radio Marte

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto a Radio Marte: "Non credo che nella prima di campionato Di Lorenzo sarà lì dietro, da braccetto destro in difesa, perché sulla fascia si trova più a suo agio. Anche perché non credo che siano le sue doti migliori quelle difensive. Per me Di Lorenzo serve più sulla fascia destra perché ha delle capacità di palleggio, trovare la giocata, di fraseggio che sono di livello altissimo. Se viene impiegato da braccetto cercherà di sfruttare le capacità che ha. Ma non è un marcatore.

Per me non servono altri difensori a questa rosa. Anche perché c'è Olivera che può essere utilizzato. Per quanto riguarda gli attaccanti di “riserva”, Cheddira, Simeone e Raspadori hanno caratteristiche completamente differenti. Quando giochi con Simeone giochi con una punta fantastica, che fa i movimenti migliori da prima punta. Quando giochi con Raspadori, lui è uno che ti fa esaltare tutti quelli che gli stanno attorno. È molto bravo nel trovare rapidamente una soluzione di gioco. Quindi va sfruttato per le caratteristiche che ha perché è un giocatore di altissimo livello”.