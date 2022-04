Santacroce: “Spalletti ha fatto la differenza. Osimhen? C’è solo un modo per fermarlo”

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della sfida di domani tra Napoli e Fiorentina

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della sfida di domani tra Napoli e Fiorentina: "Mi aspetto una grande partita, difficile per tutte e due le squadre. Personalmente simpatizzo per la Fiorentina e voglio vedere Cabral all'opera. Ho iniziato a studiarlo da quando è arrivato alla Fiorentina, per ora mi aspettavo di più, ma credo possa fare veramente bene. D'altronde non sarebbe stato facile per nessuno rimpiazzare l'attaccante più forte di tutti. Il problema di Vlahovic è stato il contratto, aspettando le cifre si sarebbero abbassate perciò a quel prezzo mi è sembrato giusto cederlo. Nei prossimi tre anni mi aspetto tante cose da questa Fiorentina, sperando rimanga questo allenatore. Riguardo al Napoli, Spalletti ha fatto la differenza, lavorando su tutto l'ambiente. Osimhen? Impossibile fermarlo in velocità, bisogna fermarlo nell'uno contro uno"