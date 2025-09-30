Santacroce: "Vi racconto un aneddoto su ADL: fece una cosa che tutt'oggi non capisco..."

Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Centrocampo Podcast e tra i vari temi ha parlato anche di un retroscena durante il suo periodo in maglia azzurra, riguardante il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue dichiarazioni: “Racconto un aneddoto che mi ha colpito, ancora oggi non l’ho capito. Noi c’è stato un anno dove avevamo vinto contro un’Inter che era imbattibile. Vi giuro, solo nel sottopassaggio quando arrivavano, li guardavi e dicevi: ‘Ma io che sport faccio? Faccio un altro sport rispetto a loro?’…

Eravamo riusciti a vincere quella partita e sai, per l’euforia della cosa avevamo chiesto al presidente se c’era un premio. E lui: ‘No, no, siete già pagati per fare questo’. E poi abbiamo fatto una partita contro il Milan, un’ottima partita giocando bene, però perdendo 1-0 con gol di Ronaldinho. A fine partita noi eravamo tutti arrabbiati perché ci meritavamo il punto, perché avevamo giocato molto bene e comunque ce lo meritavamo, però avevamo perso 1-0. È entrato il presidente Aurelio De Laurentiis e ha detto: ‘Ragazzi, vi darò il premio per questa partita’. Cioè, ci ha dato il premio per una partita in cui avevamo perso”.