Cassano: "De Bruyne arrabbiato? È poco! Io avrei mandato Conte a c*gare"
L'ex calciatore e oggi opinionista Antonio Cassano, intervenuto ai microfoni del podcast 'Viva El Futbol', ha detto la sua sull'episodio tra Conte e De Bruyne. Di seguito le sue parole: "Se De Bruyne ieri si è arrabbiato, ha fatto anche poco. lo sarei andato direttamente nello spogliatoio, avrei detto a Conte: 'Vai a ca*are' e poi ci saremmo presi a pugni nello spogliatoio.
Lui avrà pensato: 'Ho fatto gol, siamo sotto 2-1, lasciami dentro, no?'. Lui aveva già accettato la sostituzione a Manchester, adesso ha tutto il diritto di rinfacciargli qualcosa. De Bruyne ci tiene ancora, altrimenti sarebbe andato in Arabia Saudita a prendere i soldi. Si litiga e lì finisce, il problema non esiste, lo vogliono creare".
