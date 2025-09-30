Multa a De Bruyne? La decisione del Napoli e cosa dice il 'regolamento interno'

Su Repubblica oggi in edicola si parla di quelle che potrebbero essere le conseguenze legate al disappunto di Kevin De Bruyne dopo San Siro quando è stato sostituito da Conte pochi minuti dopo aver segnato il 2-1. Secondo il quotidiano c'è stato un confronto di gruppo nello spogliatoio con l'intervento determinante anche di Oriali. Il tecnico già si era espresso dopo la partita in conferenza.

Non verranno accettati più comportamenti simili da parte di nessuno, messaggio questo che vale per tutti. Multa, d'ora in poi, per chi protesterà. Per Kdb, invece, secondo quello che è il regolamento interno - si legge - "per casi del genere prevedere una sorta di sanzione automatica", che Kdb potrà saldare con una cena ai suoi compagni di squadra. Insomma, caso destinato a rientrare e testa già rivolta allo Sporting. Ma che sia da monito per il futuro.