Dazn, Zille: "Il Milan come il Napoli l'anno scorso? Ci sono molte analogie..."
La giornalista Federica Zille, intervenuta ai microfoni di DAZN nel corso di 'Fuoriclasse', ha parlato del big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "A San Siro è tornata la Curva Sud in una giornata ideale per dare supporto, in una gara che si era complicata e non poco nonostante il 2-0, per l’espulsione di Estupinan. Negli ultimi 15 minuti ha giocato solo il Napoli, è stato quasi un tiro a segno, e questo dà ulteriore forza alla vittoria del Milan ed a tutta la squadra.
Vincere la partita per come si era messa è una dimostrazione della solidità del gruppo. Un’analogia tra il Milan di quest’anno e il Napoli dell’anno scorso, può essere che entrambe venivano da una stagione molto deludente come risultato in campionato. Una posizione che non apparteneva al Napoli e che non appartiene al Milan quella dell’ultima stagione. Rilanciati dopo un periodo di interregno di allenatori che non avevano convinto fino in fondo, da due grandi allenatori italiani: Conte l’anno scorso e Allegri quest’anno, che sono una garanzia anche per i giocatori che arrivano in sede di mercato. Senza una grande guida, magari un Modric o un De Bruyne non viene in Italia”.
