Dazn, Zille: "Il Milan come il Napoli l'anno scorso? Ci sono molte analogie..."

vedi letture

La giornalista Federica Zille, intervenuta ai microfoni di DAZN nel corso di 'Fuoriclasse', ha parlato del big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "A San Siro è tornata la Curva Sud in una giornata ideale per dare supporto, in una gara che si era complicata e non poco nonostante il 2-0, per l’espulsione di Estupinan. Negli ultimi 15 minuti ha giocato solo il Napoli, è stato quasi un tiro a segno, e questo dà ulteriore forza alla vittoria del Milan ed a tutta la squadra.

Vincere la partita per come si era messa è una dimostrazione della solidità del gruppo. Un’analogia tra il Milan di quest’anno e il Napoli dell’anno scorso, può essere che entrambe venivano da una stagione molto deludente come risultato in campionato. Una posizione che non apparteneva al Napoli e che non appartiene al Milan quella dell’ultima stagione. Rilanciati dopo un periodo di interregno di allenatori che non avevano convinto fino in fondo, da due grandi allenatori italiani: Conte l’anno scorso e Allegri quest’anno, che sono una garanzia anche per i giocatori che arrivano in sede di mercato. Senza una grande guida, magari un Modric o un De Bruyne non viene in Italia”.

