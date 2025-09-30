Conte, dubbio formazione: sta pensando a un cambio modulo
Formazione fatta, o quasi, per la gara di domani in Champions contro lo Sporting Lisbona. Calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Maradona. Con l'emergenza in difesa, con Spinazzola e Olivera che possono recuperare in extremis e con un dubbio legato al modulo.
Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Per il resto, con Milinkovic-Savic favorito su Meret tra i pali, la formazione è quasi fatta con i Fab Four che potrebbero ritrovarsi tutti insieme o con Neres dall’inizio e dunque con il 4-3-3 con Politano e Hojlund e uno dei centrocampisti in panchina: riflessioni e valutazioni in corso con un occhio anche alla partita di domenica con il Genoa in campionato, la rifinitura di oggi a Castel Volturno fornirà risposte a tutti gli interrogativi".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
