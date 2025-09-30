L'ex arbitro Gavillucci: "McTominay-Tomori? Vi spiego perché VAR non è intervenuto..."

Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare gli episodi dubbi della giornata di Serie A, soffermandosi sul calcio di rigore negato al Napoli per il contatto tra Tomori-McTominay: "Lo scozzese anticipa il difensore, che arriva a contrasto: un minimo contatto c’è, ma non si tratta di un intervento scomposto o negligente. È una giocata di corpo, con Tomori che prova a contenere e non a colpire l’avversario.

Il calcio è un gioco di contatto, e non ogni contatto deve essere punito come fallo. Soprattutto quando si tratta di concedere un calcio di rigore, la massima punizione, serve un intervento chiaro, evidente e con impatto reale sulla possibilità del giocatore di proseguire l’azione. In questo caso l’arbitro era ben posizionato, ha visto la dinamica e ha ritenuto l’intensità non sufficiente. Proprio per questo il VAR non è intervenuto: non c’era un “chiaro ed evidente errore” da correggere. A mio avviso la decisione di lasciar correre è corretta: è un episodio di campo, con un contatto minimo che rientra nella normale fisicità dell’area di rigore. Capisco le proteste del Napoli, ma qui non ci sono gli estremi per parlare di rigore negato. Bene Chiffi a non concederlo".