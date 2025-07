Sarri: "A Coverciano dovrebbero rendere obbligatorio allenare almeno un anno a Napoli"

Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, è stato uno dei protagonisti della 27esima edizione del Premio Sportilia 2025. Il tecnico ha parlato così, come riportato dal Corriere dello Sport, di uno dei club nei quali è stato e che ricorda sempre con moltissimo piacere: "A Coverciano dovrebbero rendere obbligatorio per i mister allenare almeno un anno a Napoli. Per quello che significa allenare a Napoli, perché è una cosa molto particolare".

Dal 2012 a oggi la crescita di Sarri è stata evidentissima. Il toscano è passato dall'allenare l'Empoli dal 2012 al 2015 alla panchina del Napoli, sulla quale è rimasto dal 2015 al 2018. Poi con il Chelsea ha concluso la stagione 2018-2019, per passare alla Juventus nel 2019-2020. Infine è stata la volta della Lazio, guidata dal 2021 al 2024. Ora è tornato nuovamente nella Capitale, in un ambiente che lo capisce e che lo ha accolto a braccia aperte.