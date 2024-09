Sarri e le tanto attese scuse a Maggio: "Sbagliai a non farlo entrare"

Maurizio Sarri e le scuse, tanto attese e sicuramente in ritardo, a Christian Maggio. L'ex tecnico del Napoli, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, è tornato sull'episodio che vide protagonista il laterale nella sua ultima gara in maglia azzurra, Napoli-Crotone ultima di campionato del campionato 2017-18

Se si guarda indietro, deve chiedere scusa a qualcuno nel calcio?

"A Christian Maggio. Mi sono scusato personalmente quando ci siamo rivisti qualche mese fa a Coverciano. La mia ultima partita a Napoli coincideva con il suo addio agli azzurri: preso dalla voglia di chiudere a 91 punti, non l’ho fatto entrare. Ho sbagliato".