Sarri ed il retroscena su Higuain: "Voleva lasciare Napoli, così lo convinsi a restare in 5 minuti"

"Higuain è il mio centravanti ideale, ma lo sarebbe per qualsiasi allenatore. Top assoluto"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, parla di Gonzalo Higuain svelando un curioso retroscena: ""Quando arrivai a Napoli, Gonzalo Higuain voleva andare via. Lo convinsi in 5 minuti: gli dissi che con il calcio che avrei voluto proporre, avrebbe segnato valanghe di gol. Da quella volta, quando ci discutevo gli dicevo sempre: Gonzalo dammi ragione ora, tanto poi me la dai fra tre giorni".

"Higuain è il mio centravanti ideale, ma lo sarebbe per qualsiasi allenatore. Top assoluto", ha spiegato Sarri.

