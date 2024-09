Sarri e le spese 'pazze' di ADL: "Ammiro Conte, ha la capacità di far investire i suoi club"

Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche di Napoli, di Conte e di Aurelio De Laurentiis.

Piu stupito da un De Laurentiis così silenzioso negli ultimi tempi o dagli oltre cento milioni che ha speso sul mercato quest’estate?

"Sono ammirato da Conte. Antonio, oltre ad essere un grandissimo allenatore, ha questa capacità di far investire i suoi club. Il Napoli ha costruito una squadra forte e Antonio realizzerà un ciclo importante. Non so se vincerà subito, ma la storia di Conte è quella. Aurelio è impulsivo caratterialmente, ma sotto la sua gestione il Napoli è cresciuto e gli sarò sempre grato per avermi fatto allenare la squadra del cuore. I suoi silenzi sorprendono, ma spero sia l’inizio di qualcosa di positivo".

Corsi, De Laurentiis, Abramovich, Agnelli, Lotito: chi è più competente di pallone?

"Tatticamente, Fabrizio Corsi".

Il più divertente a cena?

"Al di là delle divergenze, sono bei personaggi. Lotito a cena è uno spasso, poi ci puoi litigare discutendo di calcio. Il più brillante? De Laurentiis passa per non essere generoso, ma a Natale faceva sempre regali importanti".