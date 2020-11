Sassuolo, De Zerbi ammette: “Non abbiamo alzato pressione per non dare 40 metri ad Osimhen”

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta al San Paolo contro il Napoli: "Non si sa mai se è facile o difficile vincere, ma quello che dico ai ragazzi è che se perdiamo quantomeno scegliamo come perderla. Se la perdiamo, la perdiamo giocando. Oggi ho abbassato un po' la pressione perché quando hai Osimhen davanti se tieni 50-60 metri dietro non vado a rispettare Chiriches e Ferrari. Non tutti i calciatori sono uguali. Noi dobbiamo essere capaci di giocare a due, a tre, con due mediani".