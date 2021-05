Sassuolo, De Zerbi: "Contro la Juve non cambieremo il nostro atteggiamento"

Dopo la vittoria contro il Genoa, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato a fine partita la prestazione dei suoi: "Queste partite per noi sono importanti. Non voglio che si entri in campo dicendo che non abbiamo nulla da perdere. Il settimo posto per noi varrebbe molto di più del risultato sportivo e dell'Europa, che è un obiettivo che ci siamo posti tre anni fa. Dobbiamo dare tutto fino in fondo".

Su Sassuolo-Juventus: "Non cambieremo lo spirito solo perché giochiamo contro la Juventus. Il nostro atteggiamento deve essere lo stesso a prescindere dall'avversario: prepareremo la partita proprio come abbiamo preparato questa e le altre".