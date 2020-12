Sassuolo, De Zerbi: “Ko colpa mia, se ci facciamo gol da soli devo farmi domande”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta casalinga contro il Milan ha fatto il mea culpa ai microfoni di Sky Sport: "Dispiace prendere gol subito perchè con questo Milan si può perdere, ma fa rabbia perchè sia con l'Inter che oggi abbiamo regalato i gol con troppa facilità. Purtroppo poi le partite si incanalano in questa direzione e diventa difficile".

Esame di maturità mancato o una tappa del percorso di crescita?

"Questa sconfitta penso sia colpa mia. Non tatticamente o tecnicamente, ma perchè ci sono alcuni giocatori che si vedono non così forti come penso io e altri che fanno fatica a tenere il livello che chiedo non entrando in campo tranquilli. Probabilmente chiedo troppo; è come se vedessi i miei figli più belli di quanto non lo siano e mi dispiace perchè mi hanno abituato a partite molto più belle di questa".

Adesso cosa farà dopo questa sconfitta?

"Le regole non le volevo io e quindi non mi piace metterle ora. Devo lasciarli più tranquilli, voglio valutare bene perché sono ragazzi seri, hanno l'atteggiamento giusto ma per giocare ai livelli nostri serve autostima, fregarsene dell'errore e giocare senza paura. Se poi quello che ritrovo è la paura o farci gol da soli qualche domanda è giusto che me la ponga anche io".

Quale squadra l'ha impressionata di più tra Inter e Milan?

"Oggi il Milan mi ha impressionato non per il gioco, ma per l'autostima che hanno. Si sentono forti e questo si nota".