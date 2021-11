Sassuolo, Dionisi: "Anche il Napoli verrà da noi per vincere, sarà meno difficile"

Dopo la grande vittoria a San Siro contro il Milan, Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Sassuolo si è soffermato sulla poca continuità dei neroverdi in questa stagione: "Il gioco c'è sempre stato in ogni partita, tranne a Torino. Il Milan gioca per vincere e non sempre abbiamo trovato squadre con questa idea e questo ha fatto sì che la partita diventasse altre volte un po' più difficile per noi. Anche col Napoli, probabilmente, non avremo questo problema: il Napoli verrà a Reggio per vincere".