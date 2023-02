Sassuolo, Dionisi: "Potevamo far gol! Giallo Laurienté? Con un'altra maglia..."

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare la sfida di oggi contro il Napoli.

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare la sfida di oggi contro il Napoli.

Molto sta in quel gol annullato, al di là della forza del Napoli...

"Nel primo tempo abbiamo fatto delle buone cose. Dopo aver preso il gol abbiamo avuto l'occasione e noi abbiamo preso il palo. Ovviamente loro dopo hanno creato altre occasioni. Io il gol l'ho rivisto velocemente ma credo che il gol sia stato annullato giustamente, Defrel era in posizione attiva, non aprirei la polemica. Il Napoli ha vinto con merito. In due partite con loro abbiamo creato un bel po' e abbiamo fatto 0 gol, mi lascia un po' di rammarico. Peccato non aver tenuto il risultato in equilibrio nonostante le occasioni avute, poi sai che puoi concedere al Napoli ma sono soddisfatto, poco del risultato. Sapevamo che sarebbe stato difficile e volevamo attaccarci alle poche possibilità che avevamo per provare a fare risultato".

Era questo il piano gara? Nel senso, in alcuni tratti la squadra è sembrata abbassarsi un po’ troppo, soprattutto nel primo tempo. Come sta Berardi?

"Ci siamo abbassati perché qualche volta non abbiamo messo la pressione giusta sui loro giocatori ma anche per merito del Napoli che hanno qualità e portano tanti giocatori nel corto e nel lungo. Credo più merito del Napoli che demerito nostro. Potevamo avere il baricentro più basso, nella seconda metà del primo tempo l'abbiamo fatto e dovevamo farlo anche all'inizio, non dimentichiamoci che abbiamo anche avuto un'occasione importante per riaprire il risultato, sull'1-1 si sarebbe vista un'altra partita. Io sono molto soddisfatto della prestazione e non del risultato. Berardi? Eravamo d'accordo che non partisse e di valutare il suo ingresso. Era a disposizione ma non era al 100% e poi ho scelto di non metterlo dentro perché mi piacerebbe rigiocarla con Domenico in campo".