Saurini: "Occhio alla Lazio per il quarto posto. La Juve non crollerà"

"Ero sempre convinto che l'organico del Napoli fosse forte, un gradino sotto forse a Inter e Juve. Ora che ha ritrovato i giocatori migliori potrà fare un gran finale di stagione". Così Giampaolo Saurini intervenendo al TMW News. il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Sta tornado al cento per cento Lozano che è una vera freccia all'arco di Gattuso. E sta recuperando anche Petagna. Quanto a Gattuso, tra tutti i problemi che sono emersi in questa annata, va detto che il Napoli se batte la Juve è nelel prime quattro. Il lavoro è stato buono anche se magari all'inizio si poteva pensare anche a qualcosa di meglio". Da ex laziale invece ha detto: "Se batte il Torino nel recupero torna in corsa per la Champions. E deve affrontare ancora il Napoli. Il quarto posto se lo gioca con Roma, Atalanta e i partenopei, perchè non credo ad un crollo della Juve".