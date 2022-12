Saviano stregato dal Napoli: "Che squadra! E' come una comunità guidata da un filosofo del gruppo!"

Lo scrittore e giornalista napoletano Roberto Saviano ha parlato della passione per il Napoli e dell'entusiasmo per quello attuale di Spalletti

Le piace questo Napoli? «Moltissimo, per lo spirito con cui gioca. Si vede che si diverte, che è un gruppo in armonia. Non c’è un leader che detta la sua linea e comanda. Sono rappresentate tantissime nazionalità, lo spogliatoio trasmette l’idea di comunità. Io lo vedo come un Napoli internazionalista, accogliente e libertario, contro il populismo scontato dell’individualità».

Spalletti ha dei meriti. «Mourinho e Zeman? No, il vero filosofo del calcio è uno solo: Luciano Spalletti. Non a parole, ma nell’applicazione di un’idea. Ha imposto la sua ossessione per il gruppo, con alternanze tipo Raspa-Simeone che mantengono tutti in equilibrio. Ha costruito una squadra vera, è l’anti CR7, l’anti-Messi».