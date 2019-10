Savoldi: "Ancelotti deve dare delle certezze, il gioco viene meno perchè continua a cambiare..."

L'ex attaccante del Napoli, Beppe Savoldi, è intervenuto in diretta a Sportiva per fare il punto della situazione sugli azzurri e non solo: "Non so se la classifica sia preoccupante o meno, ma per potersi riprendere bisogna che Ancelotti inizi a dare alla squadra delle certezze. Il gioco viene meno perché continua a cambiare giocatori, mentre la certezza si acquisisce se un calciatore lo fai giocare per 2-3 partite di fila in un ruolo