Savoldi contro Ancelotti: "Fa troppo turnover, non ci sono né gioco né identità"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli: “Non mi aspettavo questo rendimento altalenante del Napoli perché parliamo di una squadra molto competitiva e pensavo chele qualità venissero fuori. Credo che Ancelotti faccia troppo turnover e i giocatori non hanno un gioco ed una vera identità.

L’Atalanta non ha nulla da perdere e questo la favorisce sempre, in ogni gara. Stasera ad esempio, il Napoli deve vincere per forza per non staccarsi dalla vetta, l’Atalanta invece, non ha l’ossessione della vittoria. In attacco la Dea ha 3 calciatori che non danno punti di riferimento”.