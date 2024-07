Podcast Scanziani: "L'Inter resta la numero uno, ma deve temere Napoli, Juve e Milan"

Ai microfoni di 'Calciomercato e Ritiri', trasmissione di Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore dell'Inter Alessandro Scanziani.

Che mercato sta vedendo?

"Faccio fatica a decifrare le squadre in questo momento".

Il Como lì dietro però, spinto da grande ambizione, ha messo già a segno diversi colpi importanti:

"E' vero, la proprietà è una delle più importanti in Europa. Alla mia epoca Mantovani alla Sampdoria disse che voleva lo Scudetto, ed eravamo in Serie B. E vedo la stessa storia qui. L'importante comunque è arrivare in Serie A, come è successo al Como. Vedo che ha tanti giocatori e alcuni possono fare la differenza in Serie A".

Stanno mettendo insieme giocatori dal grande nome, di esperienza, ma non più giovanissimi:

"Rischi? Ne vedo pochi, poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui qualcuno si fa male, rimane fuori, ma mi dà l'impressione che ci siano le possibilità per un bel campionato, ossia essere avanti a chi lotta per retrocedere. Un po' come ha fatto lo scorso anno il Genoa. Poi ovvio, se arrivi a fine campionato sei a metà classifica, magari puoi anche cambiare idea e puntare su giocatori più importanti per fare la differenza. E' vero che ha tanti soldi, ma non sempre si riescono a prendere quelli che riescono a dare il 100%. Magari in un anno o due si può ambire più in alto ma fondamentale sarà mantenere la categoria".

Un consiglio a Fabregas?

"I giocatori arrivano in una società che dal punto di vista economico è importante, che punta sui nuovi acquisti in maniera forte, quindi credo che un grande ex e ora allenatore come Fabregas dovrà trarre il 100%. E' difficile farlo subito in una nuova società, servirà pazienza e se si comincia bene, si può fare ancora meglio. Difficoltà ne avrà di sicuro, come capita a tutti quelli che cambiano tanto. Serve trovare la sintonia giusta e servirà pazienza".

Chi si sta avvicinando di più all'Inter?

"Difficile dirlo. Credo che alla fine debba temere Napoli, Juventus e Milan, ma l'Inter oggi rimane la numero 1".