Scanziani: "Napoli favorito per lo scudetto, ma è ancora presto per dare giudizi"

L'ex calciatore e tecnico Alessandro Scanziani è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, soffermandosi su diversi temi dell'attualità calcistica, a partire da Barella: "È molto importante quando gioca nel centrocampo dell'Inter, seppur non ne apprezzi i continui richiami ai compagni, ma forse lo hanno già eletto leader. Riesce sempre a dare il massimo in ogni partita, fa gol e fa fare gol, è uno dei più forti centrocampisti italiani".

L'Inter ha operato bene sul mercato? "Bisognerebbe vivere quotidianamente all'interno della dirigenza per capire se i giocatori presi fossero le prime scelte, ma la squadra è sempre competitiva. Alcuni, come Dumfries, forse devono ancora integrarsi, ma bisogna dar loro tempo".

Qual è la favorita per lo scudetto? "In base alle prime sei partite, il Napoli è la favorita. Ma credo sia ancora presto per dare un giudizio, c'è tempo per le altre squadre per recuperare in classifica".