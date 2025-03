Scarlato: "Bisogna non commettere gli errori di Como, parole di Conte per tenere tutti sul pezzo"

Intervenuto ai microfoni di '1 Football Social Club' su 1 Station Radio, Gennaro Scarlato, ex del Napoli, ha così parlato:”Il Napoli può lottare fino alla fine non per il calendario più semplice ma perché lo ha dimostrato sino ad oggi con i risultati. Non si deve fare l’errore di sottovalutare il Venezia perché sotto l’aspetto della prestazione i lagunari hanno di mostrato di stare bene, soprattutto in casa. E’ importante non commettere gli errori fatti a Como perché nello spogliatoio sono certo si parla di lottare per lo scudetto”.

Alla domanda su come ha interpretato le parole post gara di Conte sul tenere sulla corda tutti l’ex capitano azzurro ha dichiarato: “Le parole di Conte sono parole giuste per tenere tutti sul pezzo. Sono veramente dieci finali da affrontare ed i calciatori devono essere ben consci che il partire titolari è un pregio e devono impegnarsi ancora di più.”

Da ex difensore ed ex attaccante sul contatto in occasione del terzo gol di Inter Monza che Scarlato prosegue: ”Secondo me quello è fallo perché il difensore è in una posizione di vantaggi e Lautaro venendo da dietro ed impattando con la spalla il difensore del Monza ha più forza per sbilanciarlo. Ovviamente va valutata la velocità naturale dell’evento e questo fa propendere chi sta i sala Var nel non assegnare il penalty”.