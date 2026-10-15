Schira: "Critiche a Conte, ma ora Allegri è a zero punti in Champions. C'è un motivo..."

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Nicolò Schira sul suo canale Youtube ha parlato del ko del Napoli in Champions: "Una vittoria nelle ultime dieci partite in Europa per Allegri. Non si può pensare che da un errore, quello di Politano, la squadra si sciolga come neve al sole. Il Napoli è fragile, non sa difendere e serve attenzione tattica. Allegri dice che non si sa più difendere ma dipende anche dall'organizzazione difensiva, questo. Il Napoli ha dei problemi che la gara col Frosinone aveva offuscato.

Il Napoli è una squadra vecchia, convalescente. Criticavano Conte per la Champions e ora con Allegri ci sono zero punti. Quindi ci sono problemi superiori agli allenatori. Per me se la stagione andrà bene, il Napoli arriverà al massimo quarto. Non sarà una stagione da trofei, ma di transizione".

