Schwoch: "Bene Lukaku contro l'Inter, ma scudetto difficile se non segnerà 15-16 gol"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch: “La prestazione di Lukaku contro l’Inter è stata buona, anche se tutto si valuta quasi sempre in base al risultato. Se il Napoli avesse perso il belga sarebbe stato bocciato. La sua gara è stata positiva, ma servono i suoi gol. Se Lukaku non segnerà 15-16 gol sarà difficile centrare l’obiettivo, soprattutto perché ultimamente sta prendendo sempre gol. Ecco perché segnare fa la differenza. Servono le reti dei centrocampisti, ma non bastano. Uno che fa gol è Simeone, che ultimamente viene utilizzato poco e che con il 3-5-2 sta trovando poco spazio.

Puntare su Lukaku per il futuro? Se Conte sarà l’allenatore credo che la fiducia al belga sarà rinnovata, ma ripeto serve un attaccante da almeno 15-16 gol. Questi numeri di oggi di Lukaku non sono confortanti e serve qualcosa di più. Mi auguro che l’attaccante azzurro possa accelerare in questo finale di campionato.

Modulo? Secondo me col ritorno di Olivera dal primo minuto si può tornare al 4-3-3, il modulo che ha dato maggiore solidità in questa annata.

Raspadori? Mi è piaciuto contro l’Inter, è un giocatore che sta bene. Dispiace che col 4-3-3 si rischia di rinunciare a lui, perché con questo modulo potrebbe giocare solo largo a sinistra. Penso che Conte abbia questo dubbio, proprio perché perdere oggi un attaccante che attacca la profondità potrebbe essere un problema”.