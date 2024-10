Schwoch: “Il Napoli lotterà per il titolo fino alla fine, ma c’è un eccesso…”

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Una cosa che accomuna il Napoli attuale e quello di Spalletti è l’entusiasmo ritrovato dei tifosi. La visione di calcio dei due allenatori però è diversa: Spalletti proponeva una squadra che aggrediva sempre alta e difficilmente variava il modulo di gioco, Conte ieri ha cambiato a partita in corso mettendosi a cinque in difesa per proteggere un risultato importante.

Essere in testa alla classifica è importante, poi l’allenatore è abituato a stare lì davanti. Per questo credo lotterà fino alla fine. Una cosa che mi sembra esagerata, però, è l’eccessivo ottimismo che si è creato attorno a questa squadra, che sembra quasi obbligata a dover vincere il campionato. L’Inter è ancora la formazione più attrezzata in questo senso. Buffon ha parlato di secondo posto minimo? Ci andrei con i piedi di piombo.

Conte? Lui è bravo a farsi comprare i giocatori che chiede e c’è un motivo, lui quando va in un club lo fa per vincere. Non ci sono mezze misure. Quando si trasferì al Tottenham voleva vincere la Premier, al Napoli è arrivato per costruire.

Osimhen? Nei match contro le squadre importanti non ha mai inciso.

Calendario delle prossime gare? Il Napoli nelle prossime tre partite deve correre e ottenere il massimo, sulla carta sono gare da vincere”.