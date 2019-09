Schwoch: "Llorente straordinario, potrebbe subito giocare con la Samp se dovesse riposare Mertens"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex bomber azzurro, Stefan Schwoch: "Con la Sampdoria penso possa esordire Llorente. E' uno che ha tantissima esperienza, ha giocato in club importanti. Milik credo non sia libero neanche mentalmente, s'è parlato di una sua cessione e non è stata un'estate tranquilla per lui. Se dovesse riposare Mertens, credo possa esserci spazio per Llorente che per me è straordinario. Lozano? Ti crea superiorità numerica, ti apre spazi, può fare tutti i ruoli, forse un po' meno la prima punta, ma nei tre dietro può fare un po' tutto. Ha caratteristiche importanti, decisive nel calcio di oggi".