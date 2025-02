Schwoch: “Scudetto? Non vorrei che accadesse qualcosa di simile a 2 anni fa”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Sicuramente l’Inter, rispetto al Napoli, puntava a vincere il campionato. Gli azzurri volevano invece rilanciarsi dopo la scorsa stagione.

Non vorrei che accadesse qualcosa di simile a due anni fa, quando le critiche ad Inzaghi diedero la marcia in più all’Inter per vincere uno Scudetto in modo eclatante. Secondo me i due pareggi a Roma sono risultati importanti, soprattutto quello con la Lazio, che in questo momento sta benissimo ed è una squadra che può mettere in crisi qualunque avversario”.