Sconcerti: "A Firenze un Napoli da 7, in quelle condizioni qualsiasi squadra in difficoltà"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista ed editorialista Mario Sconcerti ha parlato della sfida di Firenze: "Io do 7 al Napoli, l'ho visto da avversario e forse da avversario lo vedi ancora con più paura. 7 nonostante 30 minuti difficili, ma era nelle condizioni ideali per andare in difficoltà con 35mila allo stadio la prima della nuova proprietà ed i giocatori pressati per la prima uscita. Ci stavano quelle difficoltà".