Sconcerti: "Arbitri hanno classifiche, se vengono corretti dal VAR fanno meno carriera"

Nel corso di Radio Marte è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti: "E' possibile che il Napoli vada avanti con questi alti e bassi, le stagioni finali di un ciclo sono esplosive, senza continuità. La squadra che sfiorò lo Scudetto non esiste più, è abituata ad un tipo di gioco che non può permettersi, non può restare tutta la gara nella metà campo avversaria in un campionato dove le squadre di secondo piano sono cresciute e tutte sanno palleggiare e sono organizzate. Devi avere qualcosa di più per batterle e per fare qualcosa in più, dopo mezz'ora, hanno poi sbagliato. Fermo restando che il rigore c'era, bisognerebbe cambiare il regolamento e dare meno discrezionalità all'arbitro che per regolamento può fare a meno del VAR se lo ritiene giusto. Poi c'è una classifica delle correzioni, più vieni corretto e meno carriera fai".