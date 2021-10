Sconcerti furioso: “Nessun complotto arbitrale. Se dite questo non meritate lo scudetto”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti. "Il Napoli lo vedo come una grande squadra ma in una fase di stanchezza. Intanto perchè nelle ultime due partite ha fatto solo un gol. Andiamoci piano con gli arbitri, altrimenti si arrabbiano davvero. Il Napoli ha preso più rigori di tutti, 5, e ne ha subiti meno di tutti. Quindi quando a Napoli parlate di arbitri per le prossime 29 partite siate cauti perchè non c’è nessun complotto o qualcosa che assomigli a questo Se parlate di complotto arbitrale non meritate lo scudetto”.