Sconcerti: "Insigne non sarà un 'caso'. Non credo ADL gli riduca stipendio"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti. Questo il suo pensiero sulla situazione di Lorenzo Insigne, che potrebbe non rinnovare col Napoli: "Non credo che sarà un caso. Credo si stia ragionando attorno a cifre che restano plausibili. Credo che sia più un atteggiamento dimostrativo di ADL nei confronti della squadra. Non credo che seriamente intenda diminuirgli lo stipendio".