Sconcerti: "Insigne poteva fare di più, ha pagato limiti fisici. Scudetto non vinto non per colpa sua"

A Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato del campionato di Serie A soffermandosi su Lorenzo Insigne: "Io credo che Insigne si sia levato grandi soddisfazioni a Napoli, gli è mancato lo Scudetto ma non per colpa sua. Sono contento della consacrazione europea che ha raggiunto tramite la vittoria del campionato europeo. Va detto che ha avuto dei limiti fisici in un calcio che stava già diventando troppo fisico. Penso potesse fare di più per raggiungere livelli ancora più alti".