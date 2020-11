Sconcerti: "Napoli non straordinario con la Roma ma superiore, ora serve continuità"

Il giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio', ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma: "Il Napoli ha già fatto la sua partenza, questo Napoli è stato corretto due volte, è entrato un centrocampista in più e contro la Roma che ne aveva uno e mezzo e cinque difensori in linea, ha dato la possibilità di avere uno-due uomini in superiorità numerica. C'è stata poca Roma ma nemmeno uno straordinario Napoli, c'è stato un Napoli nel complesso in superiorità tecnica e psicologica, Maradona sono convinto sia stata una motivazione in più. Il Napoli c'è sempre stato, deve trovare la continuità".