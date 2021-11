Sconcerti: "Non è colpa di Sarri, se non segna Immobile alla Lazio non fa gol nessuno"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato a Tmw Radio i temi dell’ultima giornata di Serie A: “Stasera non c’è stata partita, il Napoli quando gioca con questa velocità è difficilmente aggirabile. Mertens torna assolutamente indispensabile nel momento in cui Osimhen è indisponibile. La Lazio è alla pari con i punti dello scorso anno, non è un problema di Sarri: nella Lazio se non segna Immobile non segna nessuno. Onestamente non so cosa si possa chiedere di più alla Lazio. L’Atalanta di Gasperini non potrà vincere il campionato, ma resterà sicuramente nella storia. Dell'Atalanta interessa poco a tutti perché è una piccola realtà, se ne parla solo come sorpresa ma guai se diventa una realtà. La Juve? Non è lontana dalle prime quattro, il problema delle rimonte è che bisogna fare punti. Credo che la Juve sia una squadra incompleta, per adesso fa quello che può fare".