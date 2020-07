Sconcerti: "Questo Napoli non è una grande squadra, sta facendo il meglio..."

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Il bello del calcio', commentando il momento di Gennaro Gattuso e del suo Napoli: "Mi sembra si stia ancora un accanimento sul Napoli, una squadra che sta facendo il meglio di se stessa. Questa non è una grande squadra, non è una squadra da terzo posto in più. Sono d'accordo nel giudicare il Napoli per quello che ha fatto e le potenzialità, che non sono da grande squadra".