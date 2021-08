Sconcerti: "Spalletti il più grande colpo di mercato, che prova di forza in 10!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti per commentare la vittoria del Napoli: "Il Napoli ha vinto una gara importante, stare tanto tempo in 10 dà fiducia alla squadra avversaria, poi sbagliare pure un rigore ti mette sempre la partita in salita. E' un segnale di forza, di solidità, contro un Venezia sorprendente, non mi aspettavo queste qualità!

Spalletti? E' il più grande acquisto del campionato, a Napoli avrà modo di fare meglio pure di Allegri perché a Torino ha troppe responsabilità, come quelle sul mercato.

Amrabat? E' diverso da quelli che ha già il Napoli, allungherebbe la rosa, ma il Napoli non deve avere infortuni perché la Juve è più completa anche se fatica a diventare squadra".