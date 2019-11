Sconcerti: "Tra ADL ed Ancelotti spaccatura chiara, il ritiro è l'emblema..."

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, commentando ovviamente il delicato momento in casa Napoli: “Si poteva evitare di esporre i giocatori con l’allenamento aperto agli abbonati, ma credo che De Laurentiis abbia proprio voluto creare l’incidente. Si sentiva completamente dalla parte della ragione ed ha voluto che si esprimesse anche la gente. Poi, i tifosi che c’erano non rappresentano Napoli, ma loro stessi, ma l’incidente si è voluto creare e in un momento come questo forse è giusto che chiunque sfoghi qualunque cosa gli è rimasta dentro.

E’ la prima volta che tra De Laurentiis e Ancelotti c’è una spaccatura chiara, la gestione del gruppo è la causa per cui il presidente manda la squadra in ritiro, ecco perché l’allenatore ha dichiarati di non essere d’accordo".