Scontro Auriemma-Cruciani: "Giuseppe, ma allora sei scemo?"

Acceso scambio di battuto negli studi di Italia1 per la trasmissione Tiki Taka tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani.

TuttoNapoli.net

Acceso scambio di battuto negli studi di Italia1 per la trasmissione Tiki Taka tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani. Ad infiammare i toni la questione arbitrale: "Lo scudetto lo può perdere soltanto il Milan che ha un punto in più. Se il Milan e l’Inter dovessero lasciare altri punti, il Napoli può entrare in gioco. Però gli arbitri devono mantenere una certa uniformità. Perché se il Milan è primo e il Napoli secondo è per colpa della mancanza di uniformità degli arbitri" ha attaccato Auriemma.

"Basta con queste ca**ate, non puoi dire queste minchiate. Anche il Milan è stato danneggiato. Questa è la seconda scemenza che stai dicendo. La cosa incredibile è che dici una fesseria dopo l’altra. Con lo Spezia hanno rubato tre punti al Milan” ha replicato Cruciani.

Chiusura per Auriemma: "In Napoli-Milan c’era un rigore grosso così. Giuseppe ma allora sei scemo?. Lo step on foot evidentemente non vale per tutti"