Scozzafava: "ADL rispetta la parola data, si è attivato in prima persone per accontentare Ancelotti"

Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis, se dà una parola, poi la rispetta. Io sono convinta che lui abbia dato la sua parola ad Ancelotti per accontentarlo su questo nome, ecco perchè De Laurentiis si è attivato in prima persona. Se ha detto 'si', allora lo è, altrimenti non lo avrebbe detto come non lo dice per altre cose".