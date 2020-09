Scozzafava: "Gattuso ha dimostrato grande autonomia di pensiero con due scelte"

Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly-Manolas era la coppia da cui ci si aspettava il massimo lo scorso anno perché tutti dicevamo che in Serie A nessuno aveva una coppia di centrali così forte. Il lavoro che sta facendo Gattuso su di loro è stato premiato. La costruzione parte da Ospina, Manolas resta più bloccato e Koulibaly fa la seconda linea di passaggio. Questa è la più importante soluzione che il Napoli ha a disposizione. Se resta Koulibaly, il Napoli non parte così in sordina. Gattuso ha dimostrato una grande autonomia di pensiero, sia per la coppia di centrali che mettendo di nuovo Ospina tra i pali".