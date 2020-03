"Scudetto alla Juve se non si riparte? No, grazie". E Andrea Agnelli mette mi piace

Un like al tempo dei social può voler dire molto, come quello che ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha messo su Twitter a "La Terza Stella": "Scudetto? No, grazie". Al presidente sarebbe cosa poco gradita l'idea di vincere il titolo, il nono di fila, solo perché al momento dello stop i bianconeri erano in vantaggio rispetto alla Lazio. Al momento la società non si è pronunciata in via ufficiale, ma potrebbe restare fedele a una delle idee sbandierate negli ultimi anni dal club: se dovesse mai arrivare la vittoria, dovrà essere conquistata sul campo.