Selvaggia Lucarelli: "Figlio e moglie Maldini asintomatici, a loro tampone mentre ci sono malati a cui è negato"

L'emergenza Coronavirus sta evidenziando ancora una volta il differente trattamento tra cittadini privilegiati ed altri che invece devono subire ritardi e maltrattamenti. A parlarne è Selvaggia Lucarelli, che nella trasmisisone 'PiazzaPulita' su La7 ha dichiarato: "I tamponi diagnosticano non solo il covid19 ma anche il dislivello sociale. È un momento storico in cui i privilegiati si possono permettere non solo le cure migliori, ma anche la diagnosi. C’è un business dei tamponi a pagamento nelle cliniche, ma la realtà è che i laboratori d’analisi sono pochi. Maldini ha raccontato di essere stato sottoposto al test insieme al figlio, all’altro figlio ed alla moglie. Questi ultimi due asintomatici. E c’è invece chi pur avendo i sintomi non ha l’opportunità di fare il tampone. Non sapere se si ha il virus o no da un punto di vista psicologico è destabilizzante. Non sapere se si è positivi al coronavirus poi è molto pericoloso anche a livello sanitario perché inizi le cure quando è tardi.”.