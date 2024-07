Semplici: "Conte non abituato ad allenare col pubblico, ecco cosa ha chiesto ai calciatori"

Leonardo Semplici, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il fatto che Conte stia allenando davanti al pubblico è un qualcosa di nuovo per lui, lui vuole la massima concentrazione e nonostante le tante presenze ha chiesto di avere la massima concentrazione ai calciatori ed il massimo rispetto al pubblico che possono applaudire all’inizio e alla fine degli allenamenti.

Gli allenamenti con Conte? Siamo abituati a richiedere tanto ai suoi calciatori, vorrà una partenza importante e sono convinto che il Napoli lotterà per il tricolore. Perciò Conte vuole una preparazione netta per far sì che i calciatori rispondano nella maniera giusta. Il Napoli è una grande squadra, va completata e se arriva Lukaku arriva un attaccante di prima fascia ed è anche abituato a lavorare con Conte. Sotto l’aspetto mentale avranno la voglia di rivalsa dopo la brutta annata scorsa”.