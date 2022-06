Semplici: "Per la prossima Serie A scommetto su Petagna, ma gli serve più fiducia"

Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL e non solo, ha parlato di due dei suoi ex calciatori in un'intervista a La Gazzetta dello Sport

Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL e non solo, ha parlato di due dei suoi ex calciatori in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Un nome su cui scommetto per la prossima Serie A? Dico innanzitutto Manuel Lazzari per le qualità che ha. Abbiamo fatto un percorso insieme. Dalla C. Spero faccia un ulteriore salto in alto. E poi aggiungo Petagna, al quale serve avere più spazi e fiducia".