Serafini: "Se ADL crede in Gattuso allora deve assecondarlo, non serve spendere tanto"

Luca Serafini, giornalista, si è soffermato sulle vicende del campionato italiano a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non servono grandi nomi,m ma caratteristiche che assecondino le idee. L'esempio più eclatante è stata l'operazione Juve-Sarri, se prendi un tecnico che ha una filosofia di gioco di un certo tipo, non puoi non assecondarla con certi acquisti. Sono sempre stato dell'avviso che non bisogna spendere tanti soldi ma bisogna spenderli bene. Se De Laurentiis crede in un allenatore ed investe su di lui, poi deve assecondarlo. Il Napoli non spende 80 mln per un giocatore, ne spende 60 per tre ma l'importante è che siano quelli che vuole lui".