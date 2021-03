Serie A a Dazn, l'ex presidente Figc: "Ci sarà una nuova fascia di utenti"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giancarlo Abete, ex Presidente Figc.

"Sentenza Lazio-Torino? E' un’autonoma valutazione della Giustizia Sportiva, confermata la decisione del primo grado, dobbiamo rispettarla.

Serie A a Dazn? C’è l’obiettivo di una diversa fruizione della visualizzazione del calcio, ci sarà una maggiore fascia di utenti che potrà accedere a questo servizio a vantaggio soprattutto dei più giovani. Speriamo che tutto vada per il meglio sia per gli utenti che per il calcio, perché i diritti tv sono fondamentali soprattutto quando mancano gli incassi da stadio.

Nazionale? Mi sta piacendo molto, non solo per la striscia positiva, ma perché sta mettendo in luce molti giocatori giovani intercambiabili tra di loro. La vittoria contro la Bulgaria è stata importante, a Sofia per l’Italia è stata sempre difficile. Sono impegni da dentro o fuori e bisogna avere anche un po’ di fortuna, per la qualificazione ai Mondiali sarà fondamentale lo scontro contro la Svizzera”.